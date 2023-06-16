Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

9 Pelajar SMP Ditangkap Polisi Gegara Tawuran di Bantargebang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:16 WIB
9 Pelajar SMP Ditangkap Polisi Gegara Tawuran di Bantargebang
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

BEKASI - Sebanyak sembilan pelajar tingkat sekolah menengah pertama (SMP) ditangkap polisi di Jalan Benda, Padurenan, Bantargebang, Kota Bekasi. Polisi menangkap karena mereka diduga menggelar aksi tawuran.

Dalam video yang tersebar, terlihat terdapat dua kubu yang bentrok pada aksi tawuran tersebut. Mereka menyerang satu sama lain dengan tangan kosong.

Kapolsek Bantargebang AKP Ririn menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 14 Juni 2023. Sebanyak sembilan orang yang terlibat pun langsung diamankan pihak kepolisian.

“Kejadian Rabu sore, yang ditangkap sembilan anak-anak SMP,” kata Ririn dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

Ririn memastikan tidak ada korban jiwa atas tawuran tersebut. Bahkan menurutnya tidak ada senjata tajam yang diduga digunakan.

“Tidak ada senjata tajam dan tidak ada korban,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement