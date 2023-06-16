9 Pelajar SMP Ditangkap Polisi Gegara Tawuran di Bantargebang

BEKASI - Sebanyak sembilan pelajar tingkat sekolah menengah pertama (SMP) ditangkap polisi di Jalan Benda, Padurenan, Bantargebang, Kota Bekasi. Polisi menangkap karena mereka diduga menggelar aksi tawuran.

Dalam video yang tersebar, terlihat terdapat dua kubu yang bentrok pada aksi tawuran tersebut. Mereka menyerang satu sama lain dengan tangan kosong.

Kapolsek Bantargebang AKP Ririn menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 14 Juni 2023. Sebanyak sembilan orang yang terlibat pun langsung diamankan pihak kepolisian.

“Kejadian Rabu sore, yang ditangkap sembilan anak-anak SMP,” kata Ririn dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

Ririn memastikan tidak ada korban jiwa atas tawuran tersebut. Bahkan menurutnya tidak ada senjata tajam yang diduga digunakan.

“Tidak ada senjata tajam dan tidak ada korban,” katanya.