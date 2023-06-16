Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Judi Paikyu dan Tasiau di Jakarta, 44 Orang Dijadikan Tersangka dan 16 Orang Dibebaskan

Erfan Maruf , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:09 WIB
Kasus Judi Paikyu dan Tasiau di Jakarta, 44 Orang Dijadikan Tersangka dan 16 Orang Dibebaskan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengamankan 60 orang terkait kasus perjudian di Jalan Dwiwarna, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari puluhan orang yang diamankan, sebanyak 44 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 16 orang lainnya dibebaskan.

“Sebelumnya kami tangkap sebanyak 60 pada Selasa (13/6/2023), kemudian kami lakukan pemeriksaan dan hasilnya hanya 44 orang yang dijadikan tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi di Polda Metro Jaya dikutip, Jumat (16/6/2023).

Dari 44 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dua orang diantaranya berpera sebagai penyelenggara atau pemilik tempat perjudian, F alias A selaku bos penyelenggara. Kemudian tersangka berinisial SS alias S sebagai koordinator penyelenggara dan lima orang bertugas sebagai keamanan.

Lalu sebanyak lima orang bertugas pada permainan judi paikyu, tiga orang yang bertugas pada permainan judi tasiau, tujuh orang pemain judi paikyu, dan 22 orang pemain judi tasiau.

“Tersangka F alias A menyelenggarakan perjudian yang bertempatkan di sebuah rumah dimana pada rumah tersebut diselenggarakan dua jenis perjudian, yakni Paikyu dan Tasiau,” kata Hengki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192898//tangkap-bDqi_large.jpg
Polda Metro Tangkap 348 Tersangka Premanisme Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192856//dj_donny-tV1K_large.jpg
DJ Donny Lapor Polisi Usai Diteror Bangkai Ayam dan Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192817//narkoba-v2cL_large.jpg
Polda Metro Ungkap 7.426 Kasus Narkoba dan Sita 3,291 Ton Barang Bukti Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815//tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192813//polda_metro-8ya2_large.jpg
Laporan Warga di Polda Metro Jaya Tertinggi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192616//kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-rjGW_large.jpg
Polri Ungkap 665 Kasus Judol Sepanjang 2025, 741 Tersangka Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement