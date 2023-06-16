Dua Maling Motor Babak Belur Dihajar Warga, Beruntung Dihentikan Bapak TNI

BOGOR - Dua maling motor babak belur dihajar warga di wilayah Dekeng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Saat ini, kedua pelaku sudah diamakan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak dua pelaku sudah dikepung warga. Keduanya terus dihujani bogem mentah karena kesal dengan aksinya.

Tangan kedua pelaku pun diikat menggunakan tali plastik. Di lokasi, tampak anggota TNI melerai warga untuk tidak menyerang pelaku yang sudah pasrah.

"Ulah (jangan) heh," teriak anggota TNI dalam video melerai warga, Jumat (16/6/2023).

Terpisah, Kapolsek Bogor Selatan Kompol Diana membenarkan adanya dua maling motor tertangkap warga. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 15 Juni 2023.