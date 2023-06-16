Viral Video Polisi Tangkap Begal di Tengah Jalan, Warga Santuy Nonton

JAKARTA - Sebuah video menampilkan detik-detik polisi melakukan penangkapan pada dua orang diduga begal di tengah jalan. Penangkapan penuh dengan aksi tersebut disaksikan masyarakat yang melintas jalan.

Dilihat dari akun Instagram @lensa_berita_jakarta telihat sejumlah orang melakuka penangkapan terhadap dua orang pemuda. Sejumlah anggota terlihat sedang menangkap keduanya dari pelariannya menggunakan sepeda motor.

Tidak hanya motor yang dikendarai oleh pelaku, terlihat juga sejumlah kendaraan lain yang tergeletak di tengah jalan. Sejumlah anggota memiting pelaku dan membawa ke pinggir jalan.

Penangkapan tersebut dijelaskan terjadi pada kemarin, Kamis 15 Juni 2023. Penangkapan dilakukan di kawasan Kampung Sawah Cileungsi.

"Begal tertangkap pada hari Kamis 15 Juni 2023, kejadian di kampung Sawah Cileungsi Kidul Bogor deket PT Citra Abadi, kejadian sekitar pukul jam 14.30 oleh Jatanras Polda Metro Jaya," tulis caption akun tersebut dikutip, Kamis (16/6/2023).

Sejumlah masyarakat yang berada di lokasi terlihat menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehebohan penangkapan begal tersebut. Sejumlah kendaraan ya g berada di lajur dari penangkapan pelaku tersebut juga mengurai kecepatan untuk melihat penangkapan tersebut.

"Itu senjatanya, itu berdarah. Yaallah," kata perekam video yang berada di dalam mobil.

(Khafid Mardiyansyah)