HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Tertabrak KRL di Citayam, Perjalanan Terhambat Parah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:25 WIB
Mobil Tertabrak KRL di Citayam, Perjalanan Terhambat Parah
A
A
A

JAKARTA - Sebuah mobil tertabrak KRL di perlintasan antara Stasiun Depok dan Stasiun Citayam. Kecelakaan ini membuat perjalanan KRL terhambat parah.

"Sudah 40 menit tertahan, gak jalan, ada tabrakan, mau masuk Citayam," kata salah satu penumpang, Rahmat.

Sementara itu, akun resmi Kereta Commuter Line membenarkan informasi tersebut.

"KA 1187 (Bogor-Jakarta Kota) tertemper kendaraan mobil di antara Stasiun Citayam-Depok. Saat ini KA 1187 dalam proses pengecekan rangkaian. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Citayam Kecelakaan KRL KRL
