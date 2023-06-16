Mobil Tertabrak KRL di Citayam, Penumpang: Sudah 40 Menit Lebih Tertahan

JAKARTA - Salah seorang penumpang KRL jurusan Bogor-Jakarta Kota yang tertabrak mobil di perlintasan antara Stasiun Citayam dan Depok, Rahmat mengeluhkan kereta yang tertahan lama.

"Sudah 40 menit lebih tertahan, Yang arah dari kota juga ga liat lewat kemungkinan ditahan juga, masih proses evakuasi pak," kata salah satu penumpang di KRL tersebut.

Diketahui sebelumnya, KA 1187 (Bogor-Jakarta Kota) tertemper kendaraan mobil di antara Stasiun Citayam-Depok.

"Saat ini KA 1187 dalam proses pengecekan rangkaian. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," kata akun resmi Kereta Commuter Line Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)