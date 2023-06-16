Proses Evakuasi Mobil Tabrak KRL di Citayam Selesai, Perjalanan Kereta Kembali Berjalan Normal

JAKARTA - Salah satu penumpang di KRL Jurusan Bogor-Jakarta Kota yang tertabrak angkot di Citayam, Rahmat mengungkapkan kini KRL sudah bisa berjalan setelah tertahan lebih dari satu jam.

Proses evakuasi mobil yang ternyata angkot tersebut tak membutuhkan waktu lama. Penumpang yang sempat khawatir akhirnya bisa bernafas lega.

"Sudah jalan lagi, proses evakuasi sudah selesai, tadi satu jam berhenti tertahan, kami terus di dalam cuma menunggu instruksi," katanya kepada Okezone.

Diketahui sebelumnya, KA 1187 (Bogor-Jakarta Kota) tertemper kendaraan mobil di antara Stasiun Citayam-Depok.

"Saat ini KA 1187 dalam proses pengecekan rangkaian. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," kata akun resmi Kereta Commuter Line Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)