Miris! Bocah SD yang Diperkosa Lansia Trauma hingga Minta Ganti Kelamin, Polres Jaktim Belum Tangkap Pelaku

JAKARTA – Peristiwa pemerkosaan yang menimpa seorang bocah perempuan berusia 9 tahun di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, menjadi perhatian masyarakat.

Pasalnya, bocah tersebut diperkosa tetangganya yang sudah lanjut usia berinisial H (65). Korban saat ini mengalami trauma berat.

Faridah Ibu korban, mengatakan, anaknya itu mengalami perubahan setelah peristiwa pemerkosaan tersebut. Dia bahkan pernah mengatakan ingin ganti kelamin.

"Berubah semuanya. Awalnya dia ingin jadi lelaki dan ingin operasi kelaminnya. Namanya ingin diubah. Bengang-bengong sendiri," ujarnya saat dihubungi wartawan, dikutip Jumat (16/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, akibat perbuatan biadab pelaku, korban juga mengalami memar pada area sensitifnya.

"Awal pas kejadian itu dia emang merasa sakit, memar di daerah selangkangan dia pada biru. Sayakan enggak tahu kalau dia diituin kan (diperkosa), cuma katanya naik sepeda kepentok, katanya gitu," ujarnya.