Mobil yang Tertabrak KRL Ternyata Angkot, Kondisinya Rusak Parah

JAKARTA - Mobil yang tertabrak KRL di perlintasan antara Satsiun Depok dan Citayam ternyata sebuah angkot. Konsidi mobil tersebut pun rusak parah.

Proses evakuasi mobil yang ternyata angkot tersebut tak membutuhkan waktu lama. Penumpang yang sempat khawatir akhirnya bisa bernafas lega.

"Sudah jalan lagi, proses evakuasi sudah selesai, tadi satu jam berhenti tertahan, kami terus di dalam cuma menunggu instruksi," kata salah seorang penumpang, Rahmat kepada Okezone.

Diketahui sebelumnya, KA 1187 (Bogor-Jakarta Kota) tertemper kendaraan mobil di antara Stasiun Citayam-Depok.

"Saat ini KA 1187 dalam proses pengecekan rangkaian. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," kata akun resmi Kereta Commuter Line Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)