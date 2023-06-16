Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Jaktim Tak Tangkap Pemerkosa Bocah SD, Ibu Korban: Anak Saya Trauma Berat, Pelaku Santai!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:52 WIB
Polres Jaktim Tak Tangkap Pemerkosa Bocah SD, Ibu Korban: Anak Saya Trauma Berat, Pelaku Santai!
Bocah SD diperkosa lansia di Jaktim/ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Seorang siswi kelas dua Sekolah Dasar (SD), NH (9) mengalami pemerkosaan yang dilakukan lansia berinisial SH (65) di kawasan kelurahan Lubang Buaya, kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

NH sempat tidak mengaku kepada ibunya, karena didapati terdapat luka memar di bagian selangkangannya.

Farida Ibu korban, mengatakan, putrinya tersebut awalnya hanya mengaku luka karena jatuh dari sepeda, sehingga hanya dilarikan ke Puskesmas. Namun FS terkejut setelah memperoleh keterangan dari Kakak perempuannya bahwa NH mengaku sempat dicabuli oleh pria lansia

"Kalau dari pengakuan putri saya, dia sudah dicabuli lima kali. Pertama di rumah SH dan empat kali di gudang SH," kata Farida kepada awak media di kediamannya, Jakarta Timur, Jumat (16/6/2023).

Putrinya pun mengaku sudah dicabuli sejak duduk di bangku kelas satu SD. Dengan nada yang getir, FS mengatakan NH diperkosa sejak Maret 2021.

"Awalnya itu kejadian waktu NH kelas satu SD, dia cerita bagian kemaluan itu sakit sama memar, dan terus juga sakit itu kalau ditekan-tekan. Saya tanya itu kenapa tapi tidak mau jawab, dia bilang takut dimarahi saya dan neneknya," jelasnya.

Dia mengatakan, NH dicabuli oleh SH dengan modus iming-iming tawaran uang dengan nominal Rp2 ribu - Rp5 ribu. SH menjebak NH untuk dicabuli tersebut ketika korban sedang sendiri atau jauh dari teman-temannya.

"Kalau putri saya ada temennya, SH menunggu dalam kondisi sendiri, tunggu temannya pada pergi, langsung SH panggil anak saya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191434//perindo-NZgR_large.jpg
Predator Seksual Anak di Jaktim Harus Dihukum Berat untuk Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912//viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847//viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745//pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492//pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement