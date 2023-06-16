Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Angkot Tertemper KRL di Citayam Depok, Ini Perjalanan Kereta yang Terganggu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:32 WIB
Angkot Tertemper KRL di Citayam Depok, Ini Perjalanan Kereta yang Terganggu
A
A
A

DEPOK - Sebuah mobil angkot berwarna merah tertemper atau tertabrak kereta rel listrik (KRL) di perlintasan sebidang Citayam atau tepatnya dekat SPBU Pondok Terong, Depok, Jawa Barat pada Jumat (16/6/2023) sekitar pukul 10.34 WIB. Hal itu sempat membuat sejumlah perjalanan KRL terganggu imbas insiden tersebut.

External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan proses evakuasi mobil angkot telah selesai pada pukul 11.00 WIB. Saat ini KAI Commuter tengah fokus memindahkan pengguna dari KRL 1187 ke rangkaian lainnya.

"Petugas KAI Commuter bersama KAI Daerah Operasi 1 Jakarta dan pihak terkait di lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi kendaraan roda empat tersebut. Petugas juga melakukan pemeriksaan prasarana untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta saat akan melintas di lokasi," kata Leza dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

"Sekitar pukul 11.00 WIB, proses evakuasi kendaraan sudah selesai dilakukan dan saat ini KAI Commuter fokus untuk melakukan proses pemindahan seluruh pengguna dari Commuter Line No.1187 ke rangkaian berikutnya guna pemeriksaan sarana kereta lebih lanjut," tambahnya.

Leza menjelaskan imbas kejadian tersebut, perjalanan Commuter Line Bogor mengalami keterlambatan. Berikut Commuter Line yang terganggu perjalanannya per jam 11.00 WIB diantaranya;

1. Commuter Line No.1189 relasi Bogor-Jakarta tertahan perjalananya di Stasiun Citayam.

2. Commuter Line No.1509 relasi Nambo-Jakarta tertahan perjalananya di Sinyal masuk Stasiun Citayam.

3. Commuter Line No.1193 relasi Bogor-Jakarta tertahan perjalananya di Stasiun Citayam.

4. Commuter Line No.1197 relasi Bogor-Jakarta tertahan perjalananya di Stasiun Citayam.

Halaman:
1 2
      
