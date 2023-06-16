Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Pembatas Jalan, Truk Boks Terguling di Jalan Daan Mogot Cengkareng

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:37 WIB
Tabrak Pembatas Jalan, Truk Boks Terguling di Jalan Daan Mogot Cengkareng
A
A
A

JAKARTA - Sebuah truk boks dengan nomor polisi T 9041 AB menabrak pembatas jalan di Jalan Daan Mogot tepatnya ditanjakan flyover pesing, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (16/6/2023). Akibatnya, truk tersebut terguling hingga mengalami kerusakan.

Kanit Gakkum Polres Metro Jakarta Barat AKP Agus Suwito mengatakan, kejadian itu bermula saat truk boks yang dikendarai RH (30), melaju dari arah Barat menuju Timur atau Grogol.

"Sesampainya ditanjakan flyover pesing, karena pengemudi tidak hati hati dan kurang konsentrasi, roda sebelah kanannya menabrak pembatas jalan, sehingga terguling ke sebelah kiri dan menutup jalan," kata Agus dalam keterangannya, Jumat.

Agus memastikan, sang sopir tidak mengalami luka-luka dalam kejadian itu. Meski demikian, truk yang dikendarainya mengalami kerusakan pada bodi samping kiri.

"Korban luka nihil, sudah ditangani tim 1 unit gakkum," ujarnya.

Kekinian, truk tersebut telah dievakuasi ke Unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat dengan menggunakan angkutan derek.

"Satu unit kendaraan berikut STNK sudah kita amankan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
