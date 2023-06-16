Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor di Bekasi Tewas Terserempet Truk Trailer, Begini Kronologinya

Elsa Virina Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:56 WIB
Pemotor di Bekasi Tewas Terserempet Truk Trailer, Begini Kronologinya
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BEKASI - Kecelakaan maut melibatkan truk trailer dan sepeda motor terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Peristiwa ini menyebabkan penumpang sepeda motor tewas di lokasi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Iptu Dwi Budi menjelaskan peristiwa terjadi pada Jumat (16/6) tepatnya pukul 06.20 WIB. Adapun kendaraan yang terlibat ialah sepeda motor Yamaha N-Max bernomor polisi B-4758-KZZ yang ditumpangi oleh EP (38) dan SR (51) dengan kendaraan truk trailer tak dikenal.

“Pengendara motor berboncengan datang dari arah Kranji menuju Stasiun Bekasi,” kata Dwi Budi dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

Di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai EP bersenggolan dengan truk trailer tersebut. Akibatnya sepeda motor hilang kendali dan membuat kedua penumpang sepeda motor terpental.

“(Pemotor) terpental ke arah kiri dan langsung membentur kendaraan yang terparkir di pinggir jalan,” ungkap Dwi Budi.

Akibat peristiwa tersebut EP mengalami luka-luka. Sementara, SR sebagai penumpang harus tewas di lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759//kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192563//mobil_anak_anggota_dprd_serang-9Z7c_large.jpg
Mobil Anak Anggota DPRD Serang Tabrak Tiga Motor, Enam Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520//anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192518//direktur_lalu_lintas_polda_jateng_kombes_m_pratama_adhyasastra-0aCJ_large.jpg
Fakta Baru Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Semarang, Sopir Pakai SIM Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/25/3192400//labuan_bajo-vJcR_large.jpg
Pascainsiden Fernando Martin, Pelayaran Kapal Wisata di Labuan Bajo Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/25/3192386//labuan_bajo-Qhed_large.jpg
Tragedi Labuan Bajo, Kemenpar dan Kedubes Spanyol Fokus Pencarian Fernando Martin dan Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement