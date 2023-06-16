Pemotor di Bekasi Tewas Terserempet Truk Trailer, Begini Kronologinya

BEKASI - Kecelakaan maut melibatkan truk trailer dan sepeda motor terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Peristiwa ini menyebabkan penumpang sepeda motor tewas di lokasi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Iptu Dwi Budi menjelaskan peristiwa terjadi pada Jumat (16/6) tepatnya pukul 06.20 WIB. Adapun kendaraan yang terlibat ialah sepeda motor Yamaha N-Max bernomor polisi B-4758-KZZ yang ditumpangi oleh EP (38) dan SR (51) dengan kendaraan truk trailer tak dikenal.

“Pengendara motor berboncengan datang dari arah Kranji menuju Stasiun Bekasi,” kata Dwi Budi dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

Di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai EP bersenggolan dengan truk trailer tersebut. Akibatnya sepeda motor hilang kendali dan membuat kedua penumpang sepeda motor terpental.

“(Pemotor) terpental ke arah kiri dan langsung membentur kendaraan yang terparkir di pinggir jalan,” ungkap Dwi Budi.

Akibat peristiwa tersebut EP mengalami luka-luka. Sementara, SR sebagai penumpang harus tewas di lokasi kejadian.