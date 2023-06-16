Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 3 Pelaku Tawuran Tewaskan Pelajar di Cikarang, 8 Masih DPO

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:12 WIB
Senjata yang dipakai remaja untuk tawuran. (Foto: Ade Suhardi)
BEKASI - Polisi menangkap 3 pelaku tawuran pelajar di Kabupaten Bekasi, yang menewaskan seorang pelajar berinisial R. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa celurit, stik golf dan tongkat baseball.

"Korbannya satu orang, untuk pelaku yang melakukan ada tiga orang. Semuanya statusnya masih di bawah umur (pelajar)," kata Kapolres Metro Bekasi Kombespol Twedi Aditya Bennyahdi, Jumat (16/6/2023).

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Gogo Galesung mengatakan tiga pelajar yang ditangkap yakni berinisial, DS yang berperan memukul korban dengan menggunakan tongkat baseball hingga mengenai paha korban.

Sedangkan, pelaku RY memukul korban dengan menggunakan stick golf hingga mengenai kepala korban. Sedangkan elaku JR melempar senjata tajam jenis cocor bebek hingga mengenai bahu Korban.

"Kurang dari 24 jam para pelaku aksi tawuran berhasil diamankan di rumah masing-masing. Masih ada delapan lagi yang masih DPO. Inisial pelaku yang DPO yakni DF, JP, LK, AN, IK, RN, RS," kata Gogo.

Gogo menjelaskan aksi tawuran tersebut terjadi pada Selasa 13 Juni 2023 pukul 15.22 WIB di Jalan Raya Kodam Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Aksi tawuran pelajar tersebut, lanjut Gogo, melibatkan pelajar dari sekolah SMK 1 Pasar Ranji Cikarang Pusat dengan SMK Taruna Bakti Cikarang Selatan, menyebabkan satu orang pelajar meninggal dunia.

"Sebelumnya aksi tawuran yang dilakukan para remaja tersebut berjanjian terlebih dahulu di media sosial," tuturnya.

Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Chalid Thayib mengatakan para pelaku yang ditangkap merupakan pelajar dari SMK Taruna Bakti yang melakukan penyerangan sehingga membuat korban meninggal dunia. 

