Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Moses Pecahkan Kaca Mobil Sebelum Tewas Ditabrak Tetangganya di Cakung

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:35 WIB
Moses Pecahkan Kaca Mobil Sebelum Tewas Ditabrak Tetangganya di Cakung
Tabrak Lari di Cakung/ Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyelidiki adanya dugaan unsur kesengajaan dalam tabrakan yang berujung tewasnya pengendara Honda PCX, Moses Bagus Prakos (MBP) oleh pengendara mobil Minibus, OS (26) di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur.

"Sementara disangkakan Pasal 310 ayat 4 Jo Pasal 312 UU No 22 tahun 2009. Kami masih mendalami unsur sengaja biar kita tambahkan pasal lain," ujar Kanit Laka Satlantas Jakarta Timur Iptu Darwis Yunarta, saat dikonfirmasi, Jumat (16/6/2023).

Dalam hasil pemeriksaan sementara, pengakuan OS yang menabrakan mobilnya ke arah Moses, bertujuan ingin menghentikan kaburnya korban tersebut. Ia mengatakan OS bertindak tersebut lantaran kesal dengan perlakuan MBP yang mematahkan kaca spion sebelah kanan mobilnya.

"Dalam pengakuan yang kami dalami berkaitan dengan sengaja nabrak dia dengan spontan mengejar tujuannya untuk meminggirkan atau menghentikan motor," tutur Darwis.

Lebih lanjut dia mengatakan, OS tidak menyangka bahwa caranya menghentikan korban malah berakibat fatal sehingga menyebabkan Moses tewas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182683//viral-5eJd_large.jpg
Penembakan Brutal Hansip di Cakung, Polisi Selidiki Asal Senpi Milik 2 Bandit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182426//penangkapan-62dX_large.jpg
Detik-Detik Penembak Hansip di Cakung Ditangkap, 1 Orang Masih Buron!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182419//penembak_hansip_di_cakung_ditangkap-k3GO_large.jpg
Penembak Hansip di Cakung Ditangkap Polisi saat Kabur ke Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349//penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement