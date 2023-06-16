Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tewas Ditabrak Tetangga, Moses Tulang Punggung Keluarga dengan 4 Anak di Bawah Umur

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:57 WIB
Tewas Ditabrak Tetangga, Moses Tulang Punggung Keluarga dengan 4 Anak di Bawah Umur
Moses Korban Tabrak Lari Tetangganya di Cakung/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA – Kanit Laka Satlantas Jakarta Timur Iptu Darwis Yunarta mengatakan aksi penabrakan Moses Bagus Prakos (MBP) oleh pengendara mobil Avanza, OS (26) di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, mendapat sorotan masyarakat.

Peristiwa ini diawali percekcokan keduanya. Pelaku, OS (26) seorang pegawai swasta, awalnya hendak mengantar ibunya untuk berangkat bekerja. Sedangkan korban, Moses (34) yang sama-sama berdomisili di Harapan Indah, Kota Bekasi, pun juga hendak pergi mencari nafkah.

Tak lupa, Darwis mengungkapkan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia menuturkan korban merupakan tulang punggung keluarga dengan empat anak di bawah umur.

"Saya turut berduka cita. Korban merupakan tulang punggung keluarga. Beliau berkeluarga dan saya tahu dari keluarganya bahwa anaknya masih kecil juga ada empat orang anak. Kita berjanji menjalankan sesuai prosedur," ujar Darwis dikutip, Jumat (16/6/2023).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pengakuan OS yang menabrakan mobilnya ke arah MBP, bertujuan ingin menghentikan kaburnya korban tersebut.

Ia mengatakan OS bertindak tersebut lantaran kesal dengan perlakuan Moses yang mematahkan kaca spion sebelah kanan mobilnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182683//viral-5eJd_large.jpg
Penembakan Brutal Hansip di Cakung, Polisi Selidiki Asal Senpi Milik 2 Bandit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182426//penangkapan-62dX_large.jpg
Detik-Detik Penembak Hansip di Cakung Ditangkap, 1 Orang Masih Buron!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182419//penembak_hansip_di_cakung_ditangkap-k3GO_large.jpg
Penembak Hansip di Cakung Ditangkap Polisi saat Kabur ke Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349//penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement