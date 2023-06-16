Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tetangga Tabrak Tetangga hingga Tewas di Cakung, Kenapa Tersangka Malah Pacu Mobil Masuk Tol?

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:06 WIB
Tetangga Tabrak Tetangga hingga Tewas di Cakung, Kenapa Tersangka Malah Pacu Mobil Masuk Tol?
Kecelakaan di Cakung. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Unit Laka Lantas Satuan Wilayah (Satwilantas) Jakarta Timur menyelidiki kasus minibus Avanza menabrak bikers Honda PCX di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Dalam kasus ini, pengemudi Avanza berinisial OS (26) melarikan diri dengan masuk ke Tol Cakung-Kelapa Gading usai menabrak korban MBP (34).

Kanit Laka Satlantas Jakarta Timur Iptu Darwis Yunarta mengungkapkan, pihaknya masih menjerat OS dengan pasal 310 ayat 4 lantaran tindakan pelaku yang membuat korban meninggal dunia. Pada pasal 312, Darwis menjelaskan itu disangkakan karena OS justru memacu mobil melarikan diri dengan masuk ke Tol Cakung-Kelapa Gading.

"Sementara disangkakan Pasal 310 ayat 4 Jo Pasal 312 UU No 22 tahun 2009. Kami masih mendalami unsur sengaja biar kita tambahkan pasal lain," ungkap Darwis saat dikonfirmasi, Jumat (16/6/2023).

"Pasal 311 UU Nomor 2002 Tahun 2009 yang mengatur unsur kesengajaan dalam berkendara hingga membahayakan orang lain belum disangkakan karena dari pemeriksaan kasus tak disengaja," kata Darwis.

Ia menuturkan dalam hasil pemeriksaan sementara, OS mengaku menabrakkan mobilnya ke arah MBP agar korban tidak kabur. OS berbuat demikian karena kesal MBP mematahkan kaca spion sebelah kanan mobilnya.

"Dalam pengakuan yang kami dalami berkaitan dengan sengaja nabrak dia dengan spontan mengejar tujuannya untuk meminggirkan atau menghentikan motor," tutur Darwis.

Dia melanjutkan, OS tidak menyangka usahanya menghentikan korban malah berakibat fatal. Darwis mengatakan, mobil Avanza yang dikemudikan OS malah menabrak korban hingga MBP terlindas dan mengalami luka berat pada sejumlah tubuh.

"Rupanya terjadi hal lain, sehingga sepeda motor justru tertabrak bemper depan, hilang kendali, berakibat jatuh dan terlindas oleh mobil dikemudikan saudara OS," terang Darwis.

Sebelumnya, Darwis mengatakan kejadian ini percekcokan lantaran senggolan antarkendaraan. Walau pelaku dan korban ternyata masih bertetangga, ia mengatakan keduanya tidak saling kenal.

