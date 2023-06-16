Terekam CCTV, Pria di Pancoran Dipukul Pakai Batu saat Rebahan

JAKARTA - Aksi dugaan kasus penganiayaan terjadi di kawasan Jalan Pancoran Buntu 2, Pancoran, Jakarta Selatan viral di media sosial, yang mana korban dipukul dengan batu oleh pelaku. Saat ini, polisi tengah mengidentifikasi pelaku dan mengejarnya.

"Korban kan tahu pelaku sehingga kita juga tahu. Saat ini masih dilakukan pencarian," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Panji Ali Chandra saat dikonfirmasi, Jumat (16/6/2023).

Menurutnya, polisi telah meminta keterangan korban, dari situ polisi mengetahui identitas pelaku. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut hingga memeriksa rekaman CCTV di lokasi.

Adapun aksi dugaan kasus penganiayaan itu viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @merekamjakarta, yang mana peristiwa itu disebutkan terjadi pada Minggu, 12 Juni 2023 lalu sekira pukul 12.47 WIB. Dalam video yang diunggah dari rekaman CCTV, pelaku mengenakan baju berwarna hijau.

Dalam rekaman CCTV di lokasi, tampak pelaku mendatangi korban yang awalnya tengah tiduran di sofa, tak lama setelah itu pelaku tiba-tiba saja mengambil batu. Batu itu lantas dipukulkan ke kepala korban beberapa kali hingga akhirnya datang sejumlah orang untuk melerai.

Meski begitu, pelaku masih saja mengejar korban hingga akhirnya korban pergi dari lokasi kejadian. Korban disebut-sebut melakukan visum usai kejadian dan melaporkannya ke Polsek Pancoran.

(Khafid Mardiyansyah)