Cabuli Siswi SD di Cipayung, Marbot Masjid Ditangkap

Ibu korban pencabulan di Cipayung melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke polisi. (Ist)

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur telah menangkap pelaku pencabulan terhadap siswi kelas II SD yaitu NH (9) di Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku berinisial SH (65) kini telah ditahan di Mapolres Jakarta Timur.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapantua Simarmata menjelaskan, anggotanya telah menangkap pelaku yang berprofesi sebagai marbot masjid dan ojek pangkalan.

"Tersangka sudah ditangkap ya," ujar Leo saat dihubungi, Jumat (16/6/2023).

Leo menjelaskan, untuk hasil penyelidikan sementara berikut barang bukti, akan disampaikan melalui konferensi pers.

"Kami akan rilis kasus tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, ibu korban, FS (32) menjelaskan putrinya nh (9) awalnya mengaku luka karena jatuh dari sepeda, sehingga dilarikan ke Puskesmas. Namun FS terkejut setelah memperoleh keterangan dari kakak perempuannya bahwa NH sempat dicabuli pria lansia yang bekerja sebagai marbot masjid.

"Kalau dari pengakuan putri saya, dia sudah dicabuli lima kali. Pertama di rumah SH dan empat kali di gudang SH," kata FS kepada awak media di kediamannya, Jakarta Timur.

FS mengungkapkan, putrinya mengaku sudah dicabuli sejak kelas I SD. FS mengatakan NH dicabuli sejak Maret 2021.

"Awalnya itu kejadian waktu NH kelas satu SD, dia cerita bagian kemaluan itu sakit sama memar. Saya tanya itu kenapa tapi tidak mau jawab, dia bilang takut dimarahi saya dan neneknya," ujar FS.