INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantu UMKM Naik Kelas, Partai Perindo Bagikan Tiga Gerobak ke Pedagang di Jakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:37 WIB
Partai Perindo bagikan gerobak untuk pelaku UMKM (Foto : MPI)
JAKARTA - Partai Perindo kembali menyalurkan program kesejahteraan UMKM melalui pembagian Gerobak Perindo. Hari ini, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu membagikan tiga gerobak untuk pedagang bakmi ayam, nasi goreng dan nasi rames.

Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Boyke Novrizon menyatakan program pembagian Gerobak Perindo terus konsisten dilakukan partainya. Program tersebut merupakan salah satu aksi nyata hadirnya Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera.

"Ini adalah sebagai bentuk komitmen kami dari Partai Perindo, kami tidak hanya memberikan narasi dan janji tapi kami memberikan bukti bahwa langkah perjuangan arah perjuangan Partai Perindo tentunya itu bagaimana kami konsisten membangun republik ini dalam sisi ekonomi," kata Boyke saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

Boyke melanjutkan, pihaknya tidak pernah berhenti terus memberikan program bantuan peduli UMKM melalui gerobak meski belum memiliki perwakilan di DPR RI.

"Alhamdulillah kita tidak pernah berhenti memberikan bantuan supporting kepada para pelaku UMKM," ujarnya.

Untuk itu, jika nanti dipercaya para kader Partai Perindo --partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- duduk di kursi legislatif, program kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akan menjadi kerja utama.

Perlu diketahui, sebagai penerima bantuan Gerobak Perindo kali ini adalah Agus Latif pedagang bakmi ayam, Masnan pedagang nasi rames, dan M. Darwis pedagang nasi goreng.

