Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dilanda Hujan Sejak Pagi, Lalin Arah Tanjung Priok-Pademangan Macet Parah

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:20 WIB
Dilanda Hujan Sejak Pagi, Lalin Arah Tanjung Priok-Pademangan Macet Parah
A
A
A

JAKARTA - Hujan telah mengguyur hampir semua wilayah DKI Jakarta pada pada Jumat (16/6/2023). Meskipun tidak ada banjir, namun akibat hujan ini membuat kemacetan panjang di wilayah Jakarta Utara.

Berdasarkan pantauan, kemacetan terjadi di jalan Yos Sudarso menuju arah Pelabuhan Tanjung Priok. Penumpukan kendaraan dari roda dua hingga roda empat terlihat menumpuk.

Sementara itu kemacetan juga terjadi di Jalan R E Martadinata dari arah Tanjung Priok menuju wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Akibat diguyur hujan, banyak pengendara yang melambatkan kendaraannya.

Salah satu pengendara motor, Rifki Ibnu Masy (29) mengaku jika situasi arus lalu lintas di wilayah Jakarta sudah terbiasa padat hingga macet setelah hujan.

"Kondisi seperti ini (macet) memang sudah biasa apa lagi kalau hujan gini, ditambah juga sekarang ada pembangunan proyek tol yang sebagian jalan ditutup, jadi tambah macet," Kata Rifki.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193035//macet-CaxD_large.jpg
Macet Horor di Kawasan Ragunan, Polisi Tutup Jalan Harsono RM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192500//macet-1ZMr_large.jpg
Kawasan Tendean Menuju Blok M Macet Jelang Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192294//macet-4Gz5_large.jpg
Jalan DI Panjaitan Jaktim Banjir, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192229//pramono_anung-iZ1F_large.jpg
APBD DKI Jakarta 2026 Ditetapkan Rp81,32 Triliun, Pramono Fokus Kemacetan hingga Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191581//macet-7wSV_large.jpg
Ada Perayaan Ibadah Natal Siang Ini di Kawasan GBK, Awas Macet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189105//polri-Ka4i_large.jpg
Polisi Gandeng Ratusan Warga Cegah Kriminalitas di Pelabuhan Tanjung Priok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement