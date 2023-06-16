Dilanda Hujan Sejak Pagi, Lalin Arah Tanjung Priok-Pademangan Macet Parah

JAKARTA - Hujan telah mengguyur hampir semua wilayah DKI Jakarta pada pada Jumat (16/6/2023). Meskipun tidak ada banjir, namun akibat hujan ini membuat kemacetan panjang di wilayah Jakarta Utara.

Berdasarkan pantauan, kemacetan terjadi di jalan Yos Sudarso menuju arah Pelabuhan Tanjung Priok. Penumpukan kendaraan dari roda dua hingga roda empat terlihat menumpuk.

Sementara itu kemacetan juga terjadi di Jalan R E Martadinata dari arah Tanjung Priok menuju wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Akibat diguyur hujan, banyak pengendara yang melambatkan kendaraannya.

Salah satu pengendara motor, Rifki Ibnu Masy (29) mengaku jika situasi arus lalu lintas di wilayah Jakarta sudah terbiasa padat hingga macet setelah hujan.

"Kondisi seperti ini (macet) memang sudah biasa apa lagi kalau hujan gini, ditambah juga sekarang ada pembangunan proyek tol yang sebagian jalan ditutup, jadi tambah macet," Kata Rifki.

(Khafid Mardiyansyah)