Parah! Sejoli Ini Mesum di Stadion Pakansari, Videonya Viral di Media Sosial

BOGOR - Viral di media sosial sejoli diduga berbuat tak senonoh di kawasan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mirisnya, aksi itu dilakukan di pinggir jalan lingkar stadion.

Video itu diunggah akun Instagram @bogor_update. Tampak perekam berada di dalam mobil memperlihatkan suasana sore di jalan lingkar stadion.

Dalam tayangan terlihat, perekam mengarahkan videonya ke rerumputan di pinggir jalan. Terlihat pasangan muda mudi yang tengah asik berduaan yang diduga berbuat mesum bersandar pagar putih stadion.

"Mendapat laporan ada sepasang muda mudi yg melakukan perbuatan tak senonoh di area stadion pakansari, kejadiannya kemarin sekitar pukul 5 sore, ini bukan kejadian yg pertama banyak pasangan yg kelewat mesra di sekitar area stadion ini, semoga bisa ditertibkan dan mohon kesadarannya wahai pemuda," tulis keterangan video yang diunggah @bogor_update, Jumat (16/6/2023).

Menanggapi hal itu, Plt Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor Rhama Kodara menyebut bahwa aksi pasangan itu diduga dilakukan ketika petugas sedang tidak berjaga. Pasalnya, setiap hari terdapat anggotanya yang berpatroli di sekitar Stadion Pakansari meski dalam waktu dan jumlah terbatas.

"Masa dipake buat tempat begitu, gak mungkin atuh. Itu biasanya kalo pas lagi anggota gak berpatroli, gak ada petugas. Kita kan gak sampe 24 jam mengawasi. Yang jelas prinsipnya, anggota itu jika ada yang gitu-gitu pasti dibubarkan," kata Rhama dikonfirmasi.