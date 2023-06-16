Bocah Perempuan Tewas Tenggelam di Kali Bedeng Bojonggede

DEPOK - Seorang bocah jenis kelamin perempuan berinisial JDR (13) tutup usia usai tenggelam di Kali Bedeng Perumahan Puri Bojong Lestari tahap 1 RT 7 RW 14, Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Kamis (15/6) sekitar pukul 18.30 WIB.

Kapolsek Bojonggede wilayah hukum Kota Depok, Kompol Robinson menjelaskan kronologi berawal korban JDR (13) bersama enam kawan bermain di Kali Bedeng. Menurutnya korban tidak mengindahkan imbauan temannya dan berjalan ke bagian tengah kali sehingga tenggelam serta sempat tidak diketemukan.

"Pada hari Kamis, 15 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB, korban bersama teman-temannya 6 orang bermain di kali Bedeng Puri Bojong Lestari Tahap 1 RT 7 RW 14, Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor," kata Robinson saat dikonfirmasi, Jumat (16/6/2023).

"Sampai di lokasi korban bersama saksi P berjalan ke tengah kali, namun sudah diingatkan teman-temannya yang berada di pinggir kali agar tidak ke tengah namun Korban 1, saksi Korban 2 An P tidak mengindahkan sehingga terjadi korban JDR tenggelam bersama saksi P yang selamat di bantu laki-laki yang tidak di kenal atas permintaan tolong teman-temannya korban JDR terselamatkan. Namun korban 1 JDR tenggelam tidak di ketemukan dan diperkirakan kedalaman lokasi kali 3 meter," tambahnya.

Robinson mengatakan dibantu petugas gabungan korban JDR ditemukan di pintu air dalam keadaan meninggal dunia.

"Korban di ketemukan sekira pukul 19.10 WIB di pintu air dalam keadaan meninggal dunia selanjutnya di bawa kerumah korban atas permintaan orangtuanya," ucapnya.

