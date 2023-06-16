Gerobak Perindo Bikin Pedagang Semakin Semangat Berjualan

JAKARTA - Partai Perindo kembali membagikan gerobak untuk pelaku UMKM. Program ini merupakan aksi nyata dari --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- tentang Indonesia sejahtera.

Hari ini, Partai Perindo membagikan gerobak kepada tiga pedagang yang berjualan di Jakarta Utara.

Salah satu penerima, Agus Latif menyatakan dengan mendapatkan gerobak baru dari Partai Perindo ia semakin semangat berdagang.

"Ahamdulillah dapat gerobak dari Partai Perindo, kita bersyukur semoga kita makin lancar dan semangat dagang," kata Agus saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

Agus menjelaskan, kondisi gerobak sebelumnya sudah tidak layak pakai karena termakan waktu.

Gerobak yang ia pakai terbuat dari kayu, menyebabkan sudah ada keropos di beberapa titik sehingga kurang menarik di mata pelanggan.

"Gerobak lama itu kayu bikin sendiri, udah kropos dan hancur," ucapnya.