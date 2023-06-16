Terima Bantuan Gerobak, Pedagang Nasi Rames: Terima Kasih Partai Perindo

JAKARTA - Partai Perindo kembali membagikan gerobak untuk pelaku UMKM. Program ini merupakan aksi nyata dari --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- tentang Indonesia sejahtera.

Hari ini, Partai Perindo membagikan gerobak kepada tiga pedagang yang berjualan di Jakarta Utara

Salah satu penerima, Masnan yang berjualan nasi rames di Muara Angke berharap, dengan adanya gerobak baru dari Partai Perindo membuat usahanya semakin lancar.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Partai Perindo, semoga usaha saya semakin lancar," kata Masnan saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

Dengan adanya gerobak baru ini, Masnan menyatakan semakin menambah semangatnya dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

"Tambah semangat dan semoga makin lancar setelah dapat gerobak dari Partai perindo," ujarnya.