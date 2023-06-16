Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima Bantuan Gerobak, Pedagang Nasi Rames: Terima Kasih Partai Perindo

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:36 WIB
Terima Bantuan Gerobak, Pedagang Nasi Rames: Terima Kasih Partai Perindo
Partai Perindo bagikan gerobak untuk pelaku UMKM (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo kembali membagikan gerobak untuk pelaku UMKM. Program ini merupakan aksi nyata dari --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- tentang Indonesia sejahtera.

Hari ini, Partai Perindo membagikan gerobak kepada tiga pedagang yang berjualan di Jakarta Utara

Salah satu penerima, Masnan yang berjualan nasi rames di Muara Angke berharap, dengan adanya gerobak baru dari Partai Perindo membuat usahanya semakin lancar.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Partai Perindo, semoga usaha saya semakin lancar," kata Masnan saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

Dengan adanya gerobak baru ini, Masnan menyatakan semakin menambah semangatnya dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

"Tambah semangat dan semoga makin lancar setelah dapat gerobak dari Partai perindo," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement