HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pedagang Penerima Gerobak Perindo Ini Bertekad Buka Lapangan Kerja

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:47 WIB
Pedagang Penerima Gerobak Perindo Ini Bertekad Buka Lapangan Kerja
Partai Perindo bagikan gerobak untuk pelaku UMKM (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA – Salah satu pedagang penerima gerobak dari Partai Perindo, Darwis mengaku bahagia menjadi salah satu penerima program dari partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.

Partai Perindo kembali membagikan gerobak untuk pelaku UMKM. Program ini merupakan aksi nyata dari --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- tentang Indonesia sejahtera.

 BACA JUGA:

Hari ini, Partai Perindo membagikan gerobak kepada tiga pedagang yang berjualan di Jakarta Utara.

"Saya sangat senang sekali dapat gerobak dari Partai Perindo," kata Darwis yang berdagang nasi goreng saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

 BACA JUGA:

Dengan adanya bantuan ini, ia ingin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di lingkungannya.

"Saya ingin untuk mengembangkan dengan kawan-kawan di sekitar wilayah Koja," ujarnya.

