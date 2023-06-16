Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina Blusukan Berbagi 200 Liter Minyak Goreng di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |20:41 WIB
Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina <i>Blusukan</i> Berbagi 200 Liter Minyak Goreng di Depok
Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Depok dari Partai Perindo, Tati Sri Hardina kembali blusukan mendekatkan diri kepada masyarakat, termasuk ibu-ibu secara door to door membagikan 200 liter minyak goreng gratis. Bersama Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo dan Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Kota Depok di Jalan Pemuda, Gang Belimbing, Pancoran Mas, Jumat (16/6/2023).

"Baik hari ini kegiatan kita blusukan satu per satu door to door ke wilayah Pancoran Mas tepatnya gang Belimbing Jalan Pemuda. Hari ini masih tetap dalam pembagian minyak goreng 200 liter kita targetkan kepada ibu-ibu yang ada di Jalan Pemuda ini," kata Tati kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (16/6/2023).

 BACA JUGA:

Rere sapaan karibnya berharap Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kertas suara Pemilu 2024 mendatang lebih dikenal masyarakat khususnya di permukiman Gang Belimbing RT 2 RW 1 dan RT 3 RW 8.

 BACA JUGA:

"Harapannya supaya ibu-ibu di gang Belimbing lebih kenal dengan Partai Perindo yaitu partai modern yang gigih memperjuangkan lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia dan membuat rakyat Indonesia lebih sejahtera lagi," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement