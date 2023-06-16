Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina Blusukan Berbagi 200 Liter Minyak Goreng di Depok

DEPOK - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Depok dari Partai Perindo, Tati Sri Hardina kembali blusukan mendekatkan diri kepada masyarakat, termasuk ibu-ibu secara door to door membagikan 200 liter minyak goreng gratis. Bersama Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo dan Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Kota Depok di Jalan Pemuda, Gang Belimbing, Pancoran Mas, Jumat (16/6/2023).

"Baik hari ini kegiatan kita blusukan satu per satu door to door ke wilayah Pancoran Mas tepatnya gang Belimbing Jalan Pemuda. Hari ini masih tetap dalam pembagian minyak goreng 200 liter kita targetkan kepada ibu-ibu yang ada di Jalan Pemuda ini," kata Tati kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (16/6/2023).

Rere sapaan karibnya berharap Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kertas suara Pemilu 2024 mendatang lebih dikenal masyarakat khususnya di permukiman Gang Belimbing RT 2 RW 1 dan RT 3 RW 8.

"Harapannya supaya ibu-ibu di gang Belimbing lebih kenal dengan Partai Perindo yaitu partai modern yang gigih memperjuangkan lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia dan membuat rakyat Indonesia lebih sejahtera lagi," ucapnya.