Bacaleg Perindo Berbagi Minyak Goreng, Warga Depok Sampaikan Harapan

DEPOK - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Depok dari Partai Perindo, Tati Sri Hardina secara door to door membagikan 200 liter minyak goreng gratis pada warga di Jalan Pemuda, Gang Belimbing, Pancoran Mas, Jumat (16/6/2023).

Wanita yang akrab disapa Rere itu datang bersama Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo dan Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Kota Depok.

Novita (35) salah satu warga penjual minuman es berharap dengan bantuan minyak goreng ini ada sedikit perbaikan. Tak hanya itu, ia juga mendoakan agar Rere menang dalam kontestasi Pemilu Legislatif di Kota Depok 2024 mendatang.

"Biar dia (Tati Sri) menang ya, terpilih. Semoga ada perbaikan lah sedikit dengan bantuan ini juga mungkin masyarakat terbantu," kata Novita kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (16/6/2023).

Sementara itu, Yoyo (48) berharap agar kegiatan berbagi Jumat Berkah ini terus diadakan. "Mungkin harus lebih sering diadain untuk mendapat suara masyarakat khususnya di Pancoran Mas," ujar Yoyo.

Sebelumnya, Tati mengatakan bahwa Jumat Berkah kali ini blusukan door to door membagikan 200 liter minyak goreng dengan target ibu-ibu.

"Baik hari ini kegiatan kita blusukan satu per satu door to door ke wilayah Pancoran Mas tepatnya gang Belimbing Jalan Pemuda. Hari ini masih tetap dalam pembagian minyak goreng 200 liter kita targetkan kepada ibu-ibu yang ada di Jalan Pemuda ini," ucap Tati.