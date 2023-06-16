Peduli dengan Olahraga, Warga Doakan Effendi Syahputra Jadi Anggota Legislatif

JAKARTA - Kepedulian Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra terhadap lingkungan, membuat warga menaruh harapan kepadanya untuk dapat lolos ke kursi parlemen.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pesanggrahan Partai Perindo, Muhammad Junaidi menilai, sosok Effendi sangat peduli terhadap lingkungan. Terbukti, Effendi menggelar kompetisi bulu tangkis bertajuk "Effendi Syahputra Cup."

Kompetisi itu, digelar di lapangan bulutangkis PB Tangkas Jalan Pembangunan Bawah RT 006/012, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Kebetulan abang saya ini kan sedang aktif-aktifnya ya di Perindo, kemudian dia juga jadi Ketua DPW (DKI Jakarta) Perindo, dan dia mencalonkan, mengkontestasi diri sebagai anggota dewan. Ya harapan kita, semoga beliau bisa jadi anggota dewan," kata Junaidi saat ditemui di PB Tangkas, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023).

Junadi merasa, masyarakat akan mendukung penuh Effendi maju ke parlemen melalui Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Kalau antusias dari masyarakat itu, mereka sangat support," terang Junaidi.