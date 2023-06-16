Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peduli dengan Olahraga, Warga Doakan Effendi Syahputra Jadi Anggota Legislatif

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |23:25 WIB
Peduli dengan Olahraga, Warga Doakan Effendi Syahputra Jadi Anggota Legislatif
Ilustrasi/ Doc: Ahmad Fiqri
A
A
A

 

JAKARTA - Kepedulian Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra terhadap lingkungan, membuat warga menaruh harapan kepadanya untuk dapat lolos ke kursi parlemen.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pesanggrahan Partai Perindo, Muhammad Junaidi menilai, sosok Effendi sangat peduli terhadap lingkungan. Terbukti, Effendi menggelar kompetisi bulu tangkis bertajuk "Effendi Syahputra Cup."

 BACA JUGA:

Kompetisi itu, digelar di lapangan bulutangkis PB Tangkas Jalan Pembangunan Bawah RT 006/012, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Kebetulan abang saya ini kan sedang aktif-aktifnya ya di Perindo, kemudian dia juga jadi Ketua DPW (DKI Jakarta) Perindo, dan dia mencalonkan, mengkontestasi diri sebagai anggota dewan. Ya harapan kita, semoga beliau bisa jadi anggota dewan," kata Junaidi saat ditemui di PB Tangkas, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023).

 BACA JUGA:

Junadi merasa, masyarakat akan mendukung penuh Effendi maju ke parlemen melalui Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Kalau antusias dari masyarakat itu, mereka sangat support," terang Junaidi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement