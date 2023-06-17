Airlangga: Golkar Harus Menang untuk Bawa Indonesia di Persimpangan Ketiga di 2024

CIREBON- Indonesia akan berada di persimpangan ketiga pada Pemilu 2024. Persimpangan pertama terjadi saat peralihan Masa Orde Lama ke Orde Baru pada 1965. Persimpangan kedua terjadi saat Reformasi 1998.

Hal itu diutarakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat silaturahmi dengan kader Golkar se-Dapil VIII Jabar yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon serta Indramayu di Ballroom Hotel Prima, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat, 16 Juni 2023.

Airlangga menyatakan negara Indonesia sukses di dua persimpangan ini. Menurutnya, dengan keberhasilan ini, Indonesia telah menjelma menjadi negara berkembang.

“Hal ini ditunjukkan dengan menunjukkan berbagai kemajuan di berbagai bidang pembangunan. Persimpangan ketiga akan kita hadapi pada Pemilu 2024," ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, jika mampu melewati persimpangan ketiga ini, maka Indonesia bakal menjadi negara maju.

Dia juga memprediksi Indonesia bakal naik ke posisi tujuh negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi pesat. Padahal, saat ini, Indonesia masih berada di peringkat 16 dari 20 negara di dunia dengan pertumbuhan pesat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini meminta seluruh kader Golkar di Jawa Barat bersiap untuk membantu akselerasi pembangunan. Caranya, kader Golkar harus menjadi pemimpin Indonesia. Yakni, dengan memenangkan Pemilu 2024.

Menurut Airlangga, hanya ada dua cara untuk memenangkan Pemilu 2024. Yakni partai berlambang pohon beringin harus menang dan menang di Jawa Barat.

"Siap tidak menang di Jawa Barat? Sanggup tidak, semangat tidak? Syarat menang cuma dua, yakni menang di Jawa Barat, dan ke dua menang di Jawa Barat," kata Airlangga.

Dia optimistis partai bernomor urut 4 di Pemilu 2024 ini mampu memenangkan suara di Jabar. Sebab, saat ini Golkar sudah mendapat tambahan amunisi kunci dengan bergabungnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Saya tadi jalan setengah hari dengan Ridwan Kamil, saya lihat semangatnya luar biasa dan tidak lepas dari baju kekoneng-konengan (kekuning-kuningan). Saya juga lihat Ace (Hasan Syadzily) masuk keluar pesantren, aman. Ini kunci kemenangan kita di Jawa Barat," kata Airlangga.