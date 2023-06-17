AHY-Puan Adakan Pertemuan pada Pekan Depan

JAKARTA - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani mulai menemukan titik terang.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku telah mendapat kabar terkini terkait pertemuan antara dua tokoh tersebut.

"Informasi dari Bang Andi Arief (Ketua Bappilu Partai Demokrat), insya Allah silaturahmi itu minggu depan," tutur Kamhar saat dihubungi dikutip, Sabtu (17/6/2023).

Namun ia mengaku belum mengetahui detail terkait hari perrtemuan tersebut. Ia berkata, hari pertemuan itu masih mencocokan jadwal kedua tokoh itu.

"Nanti persoalan hari dan sebagainya itu, masih mencocokan jadwal masing-masing," terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan pertemuannya dengan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023).