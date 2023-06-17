Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekayasa Lalu Lintas Jelang Laga Indonesia vs Argentina Senin Besok, Simak Rutenya

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |14:10 WIB
Rekayasa Lalu Lintas Jelang Laga Indonesia vs Argentina Senin Besok, Simak Rutenya
A
A
A

JAKARTA - Polisi bakal menerapkan rekayasa lalu lintas jelang laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023) besok. Rekayasa lalin tersebut nantinya akan dilakukan secara situasional.

"Kemudian terkait rekayasa lalu lintas pada saat hari pertandingan nanti, adalah bersifat situasional," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, kepada wartawan, Sabtu (17/6/2023).

Di samping itu, sebanyak 5.596 personel gabungan akan disiagakan untuk melakukan pengamanan laga tersebut. Ribuan personel itu terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Berikut Rekayasa Lalu Lintas saat pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina di SUGBK, Senin (19/6/2023):

1. Arus lalin dari arah Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke arah Slipi.

2. Arus lalin dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah Semanggi, tidak ada yang menuju layang landokgi ke arah Jalan Gerbang Pemuda

3. Arus lalin dari arah Bundaran Senayan yang akan menuju Jalan Pintu Satu Senayan diluruskan ke Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi

Halaman:
1 2
      
