Lansia Perkosa Bocah 9 Tahun, Partai Perindo Minta KPAI Berikan Pendampingan & Trauma Healing

JAKARTA - NH (9) menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku berinisial S alias UH (68) di Cipayung, Jakarta Timur. PPA dan KPAI lantas diminta memberikan pendampingan dalam upaya pengusutan hukum dan pemulihan hak korban, seperti trauma healing.

Hal itu disampaikan Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati. Dia meminta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jaktim dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan perhatian penuh atas kasus tersebut.

"Trauma healing dilakukan agar korban dapat kembali ke masyarakat sehingga bisa beraktivitas seperti sebelumnya, karena, masa depan anak perempuan ini masih sangat panjang," kata Ike Sabtu (17/6/2023).

Ike Julies Tiati mengimbau kepada seluruh orang tua di Indonesia untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap potensi terjadinya kekerasan seksual.

Politisi Partai Perindo melanjutkan, jika punya anak kecil, jangan biarkan mereka bermain sendirian tanpa pengawasan orang tua.

"Hal tersebut tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah terjadinya kekerasan seksual," ujar Ike.

Juru bicara nasional Partai Perindo menambahkan, orang tua harus selalu memantau perkembangan anaknya dengan meluangkan waktu untuk anaknya.

"Jika ada perubahan terhadap anak, orang tua akan sadar dan tahu. Seperti dalam kasus ini, orang tua tidak sadar ada perubahan terhadap anaknya, yang ternyata selama rentang 1 tahun terakhir sudah diperkosa sebanyak 5 kali," ucapnya.