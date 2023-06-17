Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Apresiasi MK Tetapkan Sistem Pemilu 2024 Proposional Terbuka, Beri Kejelasan Parpol dan Caleg

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |14:36 WIB
Partai Perindo Apresiasi MK Tetapkan Sistem Pemilu 2024 Proposional Terbuka, Beri Kejelasan Parpol dan Caleg
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh sejumlah pihak. Dengan putusan ini, maka sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka.

"Partai Perindo mengapresiasi keputusan MK yang itu mengakhiri gonjang-ganjing isu-isu terkait soal proporsional terbuka atau tertutup," kata Ferry, Sabtu (17/6/2023).

Ferry Kurnia Rizkiyansyah --yang merupakan Bacaleg DPR RI Dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi) itu-- menyebutkan, dengan putusan ini memberikan kejelasan partai politik dalam bergerak menyiapkan Pemilu 2024.

"Dengan adanya putusan MK tersebut, tentunya ini menjadi satu upaya dari Partai Perindo sendiri untuk sekarang betul-betul berkonsentrasi dalam proses Pemilu ke depan," ujar Ferry.

