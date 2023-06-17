Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Senyum Ceria Anak-Anak Disabilitas Sambut Kedatangan Prabowo di Lembang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |15:18 WIB
Senyum Ceria Anak-Anak Disabilitas Sambut Kedatangan Prabowo di Lembang
Prabowo Subianto/ tim media prabowo
A
A
A

LEMBANG - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyambangi Koramil 0912/Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat, 16 Juni 2023.

Kedatangan mantan Danjen Kopassus ini langsung disambut anak-anak disabilitas. Mereka yang sedari tadi menunggu langsung tersenyum kala melihat orang nomor satu di Kementerian Pertahanan ini.

Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyapa mereka satu persatu di depan gerbang Koramil. Prabowo langsung memeluk, serta menciumnya, mengelus rambut mereka dan menepuk-nepuk bahu mereka.

"Ini anak-anak hebat Pak, salam sama bapak ya, salam," sapa pembimbing anak-anak tersebut.

"Amin, Amin anak hebat, anak hebat," jawab Prabowo sambil terus menyapa anak-anak tersebut satu persatu.

"Terima kasih bapak," salam seorang anak tersenyum sambil menepuk-nepuk tangannya.

Halaman:
1 2
      
