INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kaisar Jepang Dijadwalkan Bertemu dengan Wapres Senin Besok, Bahas Apa?

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |17:00 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Ma'ruf Amin dijadwalkan akan bertemu dengan Kaisar Jepang, Naruhito pada Senin (19/6/2023). Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan pejabat Jepang itu ke Indonesia mulai 17-23 Juni 2023.

"Wapres akan ketemu (Kaisar Jepang) nanti hari Senin," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (17/6/2023).

Meski demikian, Masduki tak mendetail apa saja yang akan dibahas dalam agenda pertemuan dengan Kaisar Jepang itu. Ia bilang, pertemuan hanya bersifat simbolik.

"Biasanya kalau Kaisar lebih soal-soal simbolik, urusan-urusan persahabatan (antar negara), pada soal-soal bagaimana membangun kedekatan gitu," ujarnya.

Sebagai informasi, Kaisar Jepang Naruhito akan mengunjungi Indonesia pada 17-23 Juni 2023. Informasi itu diketahui melalui keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pengarahan pers secara daring yang diikuti dari Jakarta, Selasa, (13/6/2023).

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama yang dilakukan Kaisar Naruhito ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut ia akan didampingi oleh Permaisuri Owada Masako.

Kunjungan yang akan berlangsung selama tujuh hari itu akan meliputi kunjungan ke beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, Bekasi dan Yogyakarta.

Kaisar Naruhito dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada Sabtu sore, 17 Juni 2023, dan kunjungan pertamanya pada 18 Juni akan dilakukan di Depo Kereta Moda Raya Terpadu (MRT), disusul dengan kunjungan ke Stasiun Pompa Waduk Pluit, Jakarta.

