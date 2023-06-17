Ganjar Pranowo Safari Politik ke Lombok Besok, Didampingi TGB

MATARAM - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr.TGB.K.H Muhammad Zainul Majdi, MA akan mendampingi Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo di Pulau Lombok. Bacapres PDI Perjuangan itu dijadwalkan ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangkaian safari politik pada Minggu (18/6/2023).

Sekretaris PDW Partai Perindo M.Nasib Ikroman mengatakan pertemuan kedua tokoh itu akan berlangsung di Kota Mataram. Keduanya akan membahas berbagai isu politik nasional terutama menyangkut pemilu presiden 2024.

"Iya nanti TGB akan mendampingi pak Ganjar Pranowo selama berada di Lombok," ujar Aciv kepada wartawan Sabtu (18/6/2023).

Sebagai salah satu partai pendukung Ganjar Pranowo, DPW Partai Perindo NTB siap menjamu Ganjar Pranowo. TGB dijadwalkan mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu sejak jadwal makan siang bersama para tokoh di Kota Mataram. Termasuk berkunjung ke Kantor DPW Perindo NTB.

Selain menghadiri sejumlah kegiatan di Kota Mataram, Ganjar Pranowo juga akan berziarah ke makam Pahlawan Nasional Maulana Syech TG.KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Pancor, Lombok Timur. TGB merupakan cucu pendiri Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) itu.

"Di sana nanti Ganjar Pranowo akan bersilaturahmi dengan para tuan guru dan jamaah NWDI," ucapnya.

Politisi muda yang juga bacaleg Partai Perindo untuk DPRD NTB itu optimistis pertemuan kedua tokoh itu akan membawa kebaikan untuk Indonesia ke depan. Dia berharap pertemuan keduanya dapat menghasilkan kesepakatan menuju Pilpres 2024.

Menurutnya, TGB merupakan salah satu kader terbaik Partai Perindo yang tepat mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. TGB dan Ganjar Pranowo dinilai sangat cocok untuk memimpin Indonesia ke depan. "TGB ini merupakan politisi yang bisa diterima semua pihak. TGB punya pengalaman luar biasa dalam kancah perpolitikan," tegasnya.