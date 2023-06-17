Dialog dengan Gen Z Bali, Ganjar Tekankan Kolaborasi

DENPASAR - Bakal calon presiden (capres) asal PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menggelar dialog dengan ratusan Gen Z Bali dalam acara MABAR (Maju Bersama Ganjar) bertema “Kaum Muda Berbicara”, di Kebon Vintage Cars Bali, Sabtu (17/6/2023) siang tadi.

Dialog tersebut ramai dengan gelak tawa, Ganjar pun sangat santai dan humoris meladeni pertanyaan dan paparan dari pembicara maupun pertanyaan langsung dari peserta diskusi yang hadir memadati ruangan.

Ganjar dengan spontan menantang Gede Bagus, musisi sekaligus pemrakarsa Anugerah Musik Bali, untuk bicara langsung lewat telepon dengan Gubernur Bali Wayan Koster.

Peristiwa menarik lainnya adalah saat Ganjar menanggapi pertanyaan dari dua siswa tingkat SMU yang hadir di lokasi, Stefanie dan Keisya.

Stefanie yang seorang pemain teater di sekolahnya dan Keisya yang anggota paduan suara mempersoalkan perhatian pemerintah terhadap dunia teater dan industri kreatif yang dirasa kurang. Termasuk bagaimana orang-orang tua yang menganggap content creator bukanlah profesi masa depan.

Dengan gayanya yang santai, Ganjar kemudian mengundang satu persatu penanya tersebut ke panggung. Ganjar mengajak mereka berdialog, mencoba memberikan solusi terhadap persoalan tersebut.

Yang unik adalah ketika Ganjar menantang Stefani melakukan akting tunggal sebagai seorang pemain teater.

“Indonesia ini, banyak sekali makanannya. Indonesia ini, banyak sekali karya seninya. Tapi apakah pernah kami dilirik oleh pemerintah?” Begitu monolog dari Stefani yang membuat semua orang berteriak dan bertepuk tangan.

Ganjar lalu tampak menggerakkan tubuhnya. Ia membuat gestur melirik kepada Stefani yang membuat ia tak tahan dan akhirnya tertawa melihat gaya Ganjar.