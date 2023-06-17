Jokowi Ungkap Respons Presiden Zelenskyy Ditanya Kapan Perang Rusia-Ukraina Selesai

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina tidak akan selesai dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikannya usai berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

"Perang Ukraina gak mungkin selesai besok, gak mungkin selesai bulan depan, gak mungkin selesai tahun ini," kata Jokowi pada acara Tasyakuran 11 tahun GK Center di Warung Solo Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (17/6/2023).

Dirinya menceritakan bahwa beberapa kali ngobrol dengan Zelenskyy, baik secara tatap muka maupun melalui telepon. Menurut Jokowi, Zelenskyy tidak bisa memberitahu kapan perang Rusia-Ukraina akan selesai.

"Saya tanya saya kan ketemu Presiden Zelensky di Kievnya udah ketemu, telepon gatau berapa kali saya telepon dengan Presiden Zelenskyy, di Hiroshima kemarin kita bicara hampir 30 menit lebih saya tanya ‘Presiden Zelenskyy perang ini kira-kira akan selesai kapan?’ Gak ngerti gak tau gak ada jawaban," kata Jokowi.