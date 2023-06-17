Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Ungkap Respons Presiden Zelenskyy Ditanya Kapan Perang Rusia-Ukraina Selesai

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |18:05 WIB
Jokowi Ungkap Respons Presiden Zelenskyy Ditanya Kapan Perang Rusia-Ukraina Selesai
Jokowi. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina tidak akan selesai dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikannya usai berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

"Perang Ukraina gak mungkin selesai besok, gak mungkin selesai bulan depan, gak mungkin selesai tahun ini," kata Jokowi pada acara Tasyakuran 11 tahun GK Center di Warung Solo Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (17/6/2023).

BACA JUGA:

Jokowi ke Relawan: Jangan Dukung Pas Hanya Pilkada, Pilgub ataupun Pilpres 

Dirinya menceritakan bahwa beberapa kali ngobrol dengan Zelenskyy, baik secara tatap muka maupun melalui telepon. Menurut Jokowi, Zelenskyy tidak bisa memberitahu kapan perang Rusia-Ukraina akan selesai.

"Saya tanya saya kan ketemu Presiden Zelensky di Kievnya udah ketemu, telepon gatau berapa kali saya telepon dengan Presiden Zelenskyy, di Hiroshima kemarin kita bicara hampir 30 menit lebih saya tanya ‘Presiden Zelenskyy perang ini kira-kira akan selesai kapan?’ Gak ngerti gak tau gak ada jawaban," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193102/jokowi-RnvG_large.jpg
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement