Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Tumpangi Mobil Bersejarah Milik Fatmawati Soekarno ke Lokasi Acara Gen Z di Bali

Adi Haryanto , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |18:21 WIB
Ganjar Pranowo Tumpangi Mobil Bersejarah Milik Fatmawati Soekarno ke Lokasi Acara Gen Z di Bali
A
A
A

BALI - Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo akan menggelar pertemuan dengan para generasi Z dan milenial Bali di Kebon Vintage Cars Bali Classic, Denpasar, Sabtu (17/6/2023).

Sebelum menghadiri acara bersama Gen Z, Ganjar terlebih dulu mengikuti acara konsolidasi PDIP Bali, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Selepas acara itu, Ganjar pun langsung menuju lokasi pertemuan dengan para Gen Z di Kebon Vintage Cars Bali Classic.

Ada yang menarik dari kendaraan yang ditumpangi Ganjar menuju lokasi pertemuan itu. Dimana, Gubernur Jawa Tengah itu dijemput oleh mobil bersejarah milik Ibu Fatmawati yaitu, Plymouth De Luxe Tahun Produksi 1948 berkapasitas mesin 4000 cc.

Plymouth De Luxe dan Special De Luxe adalah mobil yang diproduksi oleh pabrikan Amerika Plymouth selama model tahun 1933-42 dan 1946-50. Antara 1941 dan 1950, De Luxe ditawarkan dalam dua level trim, De Luxe dan Special De Luxe yang paling top.

Mesin pada tahun 1946 adalah 95 bhp (71 kW) 217,8 cu in (3,6 L) Plymouth Straight Six. Pada tahun 1949 mesin ini ditingkatkan menjadi menghasilkan 97 bhp (72 kW). Ganjar memilih untuk duduk di depan bersama sang supir, Ni Luh Nitta Prabaningsih.

“Ini mobilnya Bu Fatmawati ya,” kata Ganjar sambil tersenyum ketika hendak naik kendaraan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PDIP Pemilu 2024 Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291//pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190731//megawati_galang_donasi_untuk_korban_bencana_sumatera-z8f7_large.jpg
Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement