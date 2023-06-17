Ganjar Pranowo Tumpangi Mobil Bersejarah Milik Fatmawati Soekarno ke Lokasi Acara Gen Z di Bali

BALI - Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo akan menggelar pertemuan dengan para generasi Z dan milenial Bali di Kebon Vintage Cars Bali Classic, Denpasar, Sabtu (17/6/2023).

Sebelum menghadiri acara bersama Gen Z, Ganjar terlebih dulu mengikuti acara konsolidasi PDIP Bali, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Selepas acara itu, Ganjar pun langsung menuju lokasi pertemuan dengan para Gen Z di Kebon Vintage Cars Bali Classic.

Ada yang menarik dari kendaraan yang ditumpangi Ganjar menuju lokasi pertemuan itu. Dimana, Gubernur Jawa Tengah itu dijemput oleh mobil bersejarah milik Ibu Fatmawati yaitu, Plymouth De Luxe Tahun Produksi 1948 berkapasitas mesin 4000 cc.

Plymouth De Luxe dan Special De Luxe adalah mobil yang diproduksi oleh pabrikan Amerika Plymouth selama model tahun 1933-42 dan 1946-50. Antara 1941 dan 1950, De Luxe ditawarkan dalam dua level trim, De Luxe dan Special De Luxe yang paling top.

Mesin pada tahun 1946 adalah 95 bhp (71 kW) 217,8 cu in (3,6 L) Plymouth Straight Six. Pada tahun 1949 mesin ini ditingkatkan menjadi menghasilkan 97 bhp (72 kW). Ganjar memilih untuk duduk di depan bersama sang supir, Ni Luh Nitta Prabaningsih.

“Ini mobilnya Bu Fatmawati ya,” kata Ganjar sambil tersenyum ketika hendak naik kendaraan tersebut.