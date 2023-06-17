Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keadaan Kedepan Tidak Mudah, Jokowi: Diperlukan Pemimpin yang Kuat dan Dipercaya Rakyat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |18:53 WIB
Keadaan Kedepan Tidak Mudah, Jokowi: Diperlukan Pemimpin yang Kuat dan Dipercaya Rakyat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kedepan dibutuhkan pemimpin yang kuat dan dipercaya rakyat. Hal itu dikarenakan keadaan kedepan yang dinilai tidak mudah.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Tasyakuran 11 tahun Galang keberlanjutan (GK) Center di Warung Solo Kemang, Jakarta Selatan, hari ini Sabtu (17/6).

"Jadi keadaan kedepan itu tidak mudah oleh sebab itu diperlukan kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang dipercaya rakyat," kata Jokowi dalam sambutannya, Sabtu (17/6/2023).

Meski begitu, Jokowi enggan membeberkan sosok pemimpin tersebut yang bisa memimpin Indonesia mengahadapi ketidakmudahan kedapan. Menurutnya butuh pemimpin yang berani dan punya nyali untuk mengahadapi hal tersebut.

"Kalau ditanya saya, siapa? saya mau dengar-dengar dulu rakyat seperti apa. Waktunya masih 8 bulan lagi, tetapi sekali lagi diperlukan kepemimpinan yang kuat, yang berani, yang punya nyali karena memang keadaannya tidak gampang," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Relawan Joko Widodo jokowi
