INFOGRAFIS INDEKS
Istri Ganjar Pranowo: Perempuan Indonesia Sangat Adaptif Terhadap Perkembangan

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |19:44 WIB
Istri Ganjar Pranowo: Perempuan Indonesia Sangat Adaptif Terhadap Perkembangan
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh. (Foto: Riana Rizkia)
JAKARTA - Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti menilai bahwa perempuan Indonesia merupakan orang tangguh. Hal itu terlihat ketika Covid-19 melanda. Perempuan, kata Atiqoh, menjadi orang yang sangat adaptif terhadap perkembangan. 

Ketika Covid-19, Atiqoh mengatakan, dirinya melihat perempuan Indonesia mampu berjuang. Terutama saat menghadapi situasi saat suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Perempuan Indonesia itu orang orang yang sangat tangguh yahh, sangat tough, waktu covid yang survive itu ibu-ibu, ketika laki laki atau suami banyak yang diputus kerjaannya, ibu-ibu langsung switch," kata Atiqoh dalam dialog bersama perempuan Indonesia pilih Ganjar (Pijar), di Rumah Aspirasi Relawan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023). 

BACA JUGA:

Ganjar Pranowo Tumpangi Mobil Bersejarah Milik Fatmawati Soekarno ke Lokasi Acara Gen Z di Bali 

Kala itu, Atiqoh melihat banyak ibu-ibu yang langsung mencari pemasukan lewat berbagai bidang, salah satunya adalah kuliner. Mereka menjajakan jualannya melalui whatsapp group. 

"Saya benar-benar memantau, ada yang ke kuliner, ditawarkan lewat wa grup, kemudian ada yang kerajinan," ucapnya. 

 BACA JUGA:

Bahkan kemampuan adaptasi dan bertahan hidup seorang ibu-ibu terlihat ketika jaman reformasi. 

"Dan masa dulu ketika Reformasi itu juga ibu ibu yang sangat survive. Jadi sebetulnya seorang perempuan sangat adaptif terhadap perkembangan," katanya. 

