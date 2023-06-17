Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, Mantan Ketua Watimpres Sri Adiningsih Wafat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:02 WIB
Kabar Duka, Mantan Ketua Watimpres Sri Adiningsih Wafat
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Berita duka datang dari istana. Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Profesor Sri Adiningsih telah berpulang.

Informasi yang diterima, Prof Sri menghembuskan nafas terakhr pada 17 Juni 2024.

"Mohon dimaafkan segala kesalahan. Doa kita yg terbaik buat Mba Nining. Semoga keluarga yg ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan," tulis pesan tersebut.

Diketahui, Prof. Dr. Sri Adiningsih, M.Sc. adalah ekonom dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 19 Januari 2015 hingga 20 Oktober 2019.

(Khafid Mardiyansyah)

      
