HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Biodata Sri Adiningsih, Berpulang dengan Segudang Prestasi dan Jabatan Mentereng

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:16 WIB
Profil dan Biodata Sri Adiningsih, Berpulang dengan Segudang Prestasi dan Jabatan Mentereng
A
A
A

JAKARTA - Berita duka datang dari istana. Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Profesor Sri Adningsih telah berpulang.

Dikutip dari Wikipedia, Prof. Dr. Sri Adiningsih, M.Sc. adalah ekonom dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 19 Januari 2015 hingga 20 Oktober 2019.

Dia pernah ditunjuk sebagai anggota Tim Ahli Panitia Ad hoc MPR pada tahun 2001 dan kemudian terpilih menjabat Sekretaris Komisi Konstitusi. Sri Adiningsih adalah alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pada tahun 1989, Sri Adiningsih berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) dari University of Illinois at Urbana–Champaign Amerika Serikat kemudian pada tanggal 15 Oktober 1996, di universitas yang sama, ia meraih gelar doktor bidang ekonomi.

