HOME NEWS NASIONAL

Kembali Tegaskan Target Perindo, Hary Tanoe: Dua Digit!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:56 WIB
Kembali Tegaskan Target Perindo, Hary Tanoe: Dua Digit!
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) kembali menekankan target nasional serta regional serta pada Pemilu tahun depan. HT menegaskan hal itu saat membuka Rakerwil Partai Perindo Kalimantan Timur, Kamis (15/06/2023).

Rakerwil ini, HT menyebutkan merupakan mentum yang bagus untuk memberikan perspektif bagaimana Partai Perindo di Pemilu 2024 memperoleh dua digit secara nasional maupun secara regional, termasuk di Kaltim.

“Target kalau kita bicara double digit: Kursi DPR RI minimum 1 kursi, Provinsi minimum 6 kursi, Kabupaten/kota minimum harus dapat 33 kursi. Dan, ini harus kita raih, Karena Kaltim itu akan jadi sangat-sangat strategis, dimana Ibu Kota Negara ada di sana. Jadi, kita harus betul-betul fokus untuk berjuang memenangkan posisi kita di Kaltim,”ujar HT seraya membagikan foto serta video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Jumat (16/06/2023).

Sebagai partai politik, HT menyatakan, memeperoleh kursi banyak sangatlah penting.

“Supaya kita bisa punya pengaruh, ingat perjuangan kita untuk NKRI untuk kesejahteraan Indonesia. Semakin banyak kursi, semakin kita bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bagi Indonesia tentunya. Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera,”imbuh HT.

(Khafid Mardiyansyah)

      
