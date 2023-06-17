Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Buka 15 SMKN Gratis untuk Bantu Rakyat Kecil, Syafril Nasution: Langkah yang Tepat

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |21:05 WIB
Ganjar Buka 15 SMKN Gratis untuk Bantu Rakyat Kecil, Syafril Nasution: Langkah yang Tepat
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo membuka 15 SMKN gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

Hal itu juga dinilai sebagai upaya Ganjar meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jateng.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Syafril Nasution menyatakan, kebijakan Ganjar membangun SMKN gratis bagi masyarakat tidak mampu sangat patut diapresiasi.

Syafril Nasution yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil I Jawa Tengah yang meliputi (Kabupaten dan Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga) itu menyebutkan, pembangunan SMKN gratis juga merupakan pemenuhan hak masyarakat atas pebdidikan yang dijamin oleh konstitusi.

"Fasilitas guna membantu warga miskin untuk menikmati pendidikan secara gratis," kata Syafril, Sabtu (17/6/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melanjutkan, tujuan Ganjar dalam upaya membangun IPM di daerah yang ia pimpin merupakan langkah persiapan yang tepat dalam menghadapi bonus demografi.

Menurutnya, pendidikan menjadi unsur penting ketika Indonesia mengalami bonus demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2045.

"Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, di mana salah satunya pertumbuhan penduduk yang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan ini, sehingga pendidikan ini menjadi suatu hal penting dalam menghadapi pertumbuhan penduduk nanti," ujar Syafril.

