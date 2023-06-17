Penerima Gerobak Sampaikan Terima Kasih ke HT, Ferry Kurnia: Bukti Nyata Perindo Peduli UMKM

JAKARTA - Raut kegembiraan terpancar dari pedagang Dadang Molen ketika memperlihatkan dagangannya yang ramai pembeli. Hal itu ia bagikan melalui sebuah video.

Dari video tersebut, terlihat Dadang berdagang gorengan dan banyak pembeli mengantre untuk membeli dagangannya di Gerobak Perindo.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hary Tanoesoedibjo serta Kang Ferry Kurnia atas gerobaknya telah membantu usaha saya," kata Dadang dalam video itu.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah --yang menyerahkan gerobak tersebut kepada Dadang-- bahagia bahwa program Partai Perindo dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Kang Dadang Molen ini salah satu dari sekian banyak penerima gerobak yang bersyukur, karena dagangannya berkembang dari hari ke hari," kata Ferry, Sabtu (17/6/2023).