Bukan Kader Partai, Erick Thohir Dinilai Potensi Besar Jadi Cawapres

JAKARTA - Latar belakang Erick Thohir yang bukan seorang kader partai politik (parpol) semakin menguatkan dukungan untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Kapabilitas Erick Thohir sangat mumpuni untuk pimpin Indonesia di masa depan.

Pengamat Politik Universitas Djuanda Bogor Gotfridus Goris Seran mengungkapkan, Erick Thohir sosok yang pantas diusung sebagai cawapres. rekam jejak kepemimpinannya sudah sangat teruji bawa banyak keberhasilan.

“Ditambah lagi bukan kader partai, dan kapabel serta profesional,” ujar Gotfridus.

Hasil kerja Erick Thohir sampai sekarang ini sangat dirasakan semua kalangan masyarakat. Sejumlah kebijakan pro rakyat Erick Thohir mampu meringankan beban hidup masyarakat.

Realisasi kebijakan Erick Thohir menyasar tepat ke masyarakat membutuhkan. Mulai dari Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Mekaar, Makmur, Sembrani Fund, Merah Putih Fund, Rumah BUMN sampai PaDi BUMN.