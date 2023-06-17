Ketua DPW Perindo DKI Buat Kompetisi Bulu Tangkis Effendi Syahputra Cup

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra telah membangun sebuah lapangan bulu tangkis untuk dimanfaatkan masyarakat, di Jalan Pembangunan Bawah RT 006/012, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Setelah selesai dibangun, politikus Partai Perindo yang ditetapkan KPU nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, langsung menggagas kompetisi bulu tangkis hari ini, Jumat (16/7/2023). Adapun kompetisi itu bertajuk "Effendi Syahputra Cup."

BACA JUGA:

Ketua DPC Partai Perindo Pesanggrahan, Muhammad Junaidi yang mewakili Effendi dalam pembukaan event itu mengatakan, kompetisi itu sengaja diadakan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat.

"Sebelumnya kan kita bangun lapangan ini ya, kemudian setelah kita bangun, kita ngobrol dengan warga setempat ya, kemudian kita adakan pertandingan untuk pertama kali di RT sini," tutur Junaidi saat ditemui di lokasi, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023) malam.

BACA JUGA:

Lebih lanjut, Junaidi berkata, politikus Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, kerap mengadakan kompetisi olahraga untuk warga sekitar.

"Sebelumnya kita sudah mengadakan event Effendy Cup juga, cuma sesinya itu bola voli, yang sekarang itu bulu tangkis," terangnya.