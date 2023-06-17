Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua DPW Perindo DKI Jakarta Gelar Turnamen Bulu Tangkis untuk Jaring Atlet Muda

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |04:31 WIB
Ketua DPW Perindo DKI Jakarta Gelar Turnamen Bulu Tangkis untuk Jaring Atlet Muda
Ilustrasi/ Doc: Fiqri
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra menggelar kompetisi bulu tangkis di Jalan Pembangunan Bawah RT 006/012, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Kompetisi bertajuk "Effendi Syahputra Cup" itu, dibuka pada Jumat (16/6/2023) malam. Ketua DPC Partai Perindo Pesanggrahan, Muhammad Junaidi yang mewakili Effendi dalam pembukaan event itu menjelaskan tujuan pembuatan kompetisi itu.

 BACA JUGA:

Salah satunya, kata Junaidi, Effendi ingin menjaring atlet muda di daerah. Menurutnya, politikus Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, kerap mencari atlet berbakat.

"Tujuan diadakannya acara ini harapan kita, terutama harapan Bang Effendy, karena Bang Effendy itu kan aktif di olahraga ya, dia suka mencari bakat atlet-atlet muda di kampung-kampung," tutur Junaidi, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023) malam.

 BACA JUGA:

Junaidi berkata, Effendi akan memberi atensi kepada atlet muda berbakat. Salah satunya, memberi kesempatan bagi atlet muda untuk mendapatkan pendidikan profesional.

Halaman:
1 2
      
